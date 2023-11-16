لافروف: لدى روسيا ودول أمريكا اللاتينية مواقف متطابقة من أزمة الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تطابق وجهات نظر روسيا ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بشأن الوضع في قطاع غزة والشرق الأوسط بأجمعه.

وقال لافروف - خلال اجتماع مع نظيره الفنزويلي إيفان هيل بينتو، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "نحن على علم بأن مجموعة "ألبا" (التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا) أصدر بيانا اليوم بشأن تطورات الوضع حول قطاع غزة والشرق الأوسط، ونلاحظ أن هناك تطابقا شبه كامل في مواقفنا"، مضيفا أن موسكو ترى الدور النشط الذي تلعبه كاراكاس في تعزيز عملية التكامل في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وأعرب لافروف لبينتو عن امتنان روسيا لقيادة فنزويلا لمساهمتها في تطوير العلاقات بين روسيا ومنطقة أمريكا اللاتينية، مشيرا إلى أن موسكو وكاراكاس اتفقتا على زيادة وتيرة التعاون في قطاع الطاقة واتخاذ إجراءات عملية لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، قائلا: "طورنا العديد من المشاريع في مجال إنتاج النفط وتطوير حقول الغاز، وفي الزراعة والطب والأدوية والاتصالات والفضاء والتقنيات الجديدة، وفي جميع هذه المجالات، اتفقنا على زيادة وتيرة وحجم التعاون بما يتوافق مع القرارات التي تم اتخاذها في 16 أكتوبر الماضي، في الاجتماع السابع عشر للجنة الحكومية الروسية الفنزويلية رفيعة المستوى".

كما لفت إلى أن البلدين اتفقا على اتخاذ إجراءات عملية لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري بينهما، وتم إطلاق رحلات طيران مباشرة ومنتظمة بين موسكو وكراكاس، وكذلك بين عدد من المدن الروسية والمنتجعات الفنزويلية في جزيرة مارجريتا. وأوضح لافروف أن "هذه الخطوة بالطبع تساهم في زيادة التدفق السياحي من روسيا إلى فنزويلا وتوطيد اتصالات منتظمة بين قطاعي الأعمال"، مشيرا إلى أننا ندعم انضمام فنزويلا إلى مجموعة "بريكس". وأكد أن التعاون مع فنزويلا يجب أن يتركز على استدامة اقتصاداتنا وتنفيذ برامج إحلال الواردات (استبدال المنتجات المستوردة بنظيرات وطنية)، مشددا على أن روسيا تقدم الدعم لفنزويلا في حماية سيادتها، كما ترحب روسيا باستئناف الحوار بين السلطات والمعارضة في فنزويلا، وتعرب عن استعدادها لمواصلة مساعدة فنزويلا في إيجاد حلول وسط في هذا الإطار.