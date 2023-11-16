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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"تعليم القاهرة" تحتفل باليوم العالمي للتسامح

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
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جددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى مدير عام المديرية ، الدعوة للحب والتسامح وحب العمل في اليوم الدولى للتسامح تحت شعار الإنسانية والعفو أعظم ما يتصف به المرء. 

وأطلقت المديرية العديد من البرامج والفعاليات في المدارس، بالإضافة إلى  الحملات التوعوية والمنشورات  احتفاءً باليوم الدولي للتسامح.

وأوضح " وكيل أول الوزارة " أن اليوم الدولي للتسامح يأتي لتعزيز قيم التسامح والاعتدال والتعايش والتنوع الثقافى .

وأشار " موسى " إلى أن المديرية وضعت العديد من الفعاليات والبرامج لتشجيع الحوار بين الطلاب والطالبات بما يُظهر فيهم قيم التسامح والاعتدال، وتهدف البرامج كذلك دعم المهارات الاجتماعية والتعليمية للطلاب والطالبات وربطها بقيم التسامح، والتي يأتي منها: الاحترام والاعتدال والصداقة والتطوع والتعاون .

اليوم العالمي للتسامح هو يوم دعت إليه الجمعيه العامه للامم المتحدة عام ١٩٩٦ من خلال القيام بأنشطة ملائمه توجه نحوكل من المؤسسات التعليميه والجمهور وجاء هذا الإجراء في أعقاب إعلان الجمعيه العامه للامم المتحده في عام ١٩٩٣ بأن يكون عام ١٩٩٥ عام الأمم المتحده للتسامح واعلنت هذه السنه بناء على مبادرة من المؤتمر العام اليونيسكو وإعلان المبادئ المتعلقه بالتسامح والتزام الدول والحكومات بالعمل على النهوض بالإنسان في كل مكان وتشجيع التسامح والاحترام والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات . 

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التربية والتعليم التنوع الثقافي الجمعية العامة للأمم المتحدة الحملات التوعوية