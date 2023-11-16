طفلة فلسطينية بمستشفيات سيناء: تؤلمني جرائم الاحتلال وليس جرعات الكيماوي

قالت جوري أحمد، فتاة فلسطينية مصابة بالسرطان، إنها تبلغ من العمر 10 سنوات، وجاءت إلى الدولة المصرية مع مصابي فلسطين من أجل تلقي العلاج في مستشفيات مصر بسبب عدم توافر هذه الأدوية في مستشفيات فلسطين.

وأكدت جوري أحمد، خلال حوارها لكاميرا برنامج “مصر تستطيع” مع الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنها من سكان منطقة الشاطئ في غزة، هذه المنطقة التي تم استهدافها بالكامل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، معبرة: "أصابنا الهلع الشديد بسبب قصف إسرائيل للمنازل المجاورة لنا، شوفت الناس متقطعة في الشارع".

وتابعت: "جئت إلى مصر من أجل تلقي جرعات علاج السرطان في مصر بسبب عدم توافر العلاج في المستشفيات الفلسطينية، واكتشفت المرض اللعين بعدما ظهرت كتلة في غدد الرقبة، وبعد الفحص والتحاليل تبين إصابتي بالسرطان".

واستطردت: "ما يؤلمني كثيرًا أفعال الاحتلال في غزة وليس إصابتي بالسرطان، أنا حزينة على وطني وما حدث لأبنائه من قسوة وعنف وهم يدافعون عن أرضهم".