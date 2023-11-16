ليفربول يتغنى بـ«محمد صلاح» بعد تسجيله سوبر هاتريك

تغنى نادي ليفربول الإنجليزي، بنجمه المصري محمد صلاح، بعد تسجيله 4 أهداف (سوبر هاتريك) في المباراة، التي فاز بها المنتخب الوطني على جيبوتي بسداسية نظيفة، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

واكتسح منتخب مصر، اليوم الخميس، نظيره الجيبوتي بنتيجة 6-0، خلال اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ونجح محمد صلاح في تسجيل سوبر هاتريك ضمن السداسية، التي أمطر بها رجال الفراعنة شباك منتخب جيبوتي، وذلك في الدقائق 17 و22 من ركلة جزاء، و47 و69.

واحتفل الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، برباعية صلاح، قائلًا: «أينما حل وارتحل لا يتوقف عن التهديف».

وأضاف: «الملك المصري سجل رباعية في فوز منتخب بلاده على جيبوتي بنتيجة 6-0 في مستهل مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026».

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم على مر التاريخ، بعد تسجيله 4 أهداف، اليوم في شباك منتخب جيبوتي، وذلك برصيد 15 هدفًا متخطيًا محمد أبو تريكة صاحب الـ14 هدفًا.

كما رفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 53 هدفًا، في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر، حيث مازال حسام حسن الهداف التاريخي برصيد 68 هدفًا..