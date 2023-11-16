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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

النمر يتابع الأعمال الإنشائية بمستشفى أشمون الجديدة

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
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تابع خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم أعمال شد الأخشاب لصب الطبقة الخرسانة العادية بالموقع المخصص لإنشاء مستشفى أشمون الجديدة خلف مجلس مدينة أشمون والمطلة على شارع الثورة ،والذي يتم إنشاءها علي مساحة حوالي 7 أفدنة والتي يتم تنفيذها بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة للقوات المسلحة .

وأشار النمر الى أنة تم الإستفادة من هذا الموقع لإقامة المشروع الخدمي إذ يعد هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام لأهالي مركز ومدينة أشمون ، مؤكداً علي إهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحي فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات ‏الصحية المقدمة للمواطنين ، والإرتقاء بالمنظومة الصحية بمركز أشمون ، 

وأكد أن " القطاع الصحي" أحد القطاعات ‏ذات الأولوية ضمن إطار المشروعات القومية التي تحظى ‏برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستهدف تطوير وتحسين ظروف معيشة ‏المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم .

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