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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الهجرة الدولية: فقدان أكثر من 64 مهاجرا بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل اليمن

غرق قارب مهاجرين
غرق قارب مهاجرين
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أفادت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الخميس، بأن أكثر من 64 مهاجرًا أفريقيًا مفقودًا جراء انقلاب قاربهم قبالة سواحل اليمن مطلع الأسبوع الجاري.

وذكرت المنظمة - في بيان أوردته قناة "اليمن الفضائية" - "أن المفقودين قد يكونوا لقوا حتفهم غرقًا إثر انقلاب القارب الذي كانوا يسافرون على متنه قبالة سواحل اليمن، يوم الأحد الماضي، بين الحاججة وغريرة في مضيق باب المندب".

وأضافت أن القارب كان يحمل على متنه حوالي 90 مهاجرًا من بينهم 60 امرأة قادم من سواحل جيبوتي في طريقه إلى اليمن من سواحل جيبوتي، مشيرة إلى أن خفر السواحل اليمني تمكن من إنقاذ 26 شخصًا منهم.

وأوضحت أن غرق القارب يرجع إلى الحمولة الزائدة وتعطل المحرك خاصة مع هبوب الرياح الموسمية القوية، لافتة إلى أنها تتعاون مع الشركاء والسلطات المعنية لجمع المزيد من المعلومات حول هذا الحادث.

من جانبه، شدد القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، مات هوبر، على أهمية التعاون العالمي لإنشاء مسارات هجرة أكثر أمانًا، والتعاون بشكل وثيق مع المنظمة الدولية للهجرة لتعزيز الدعم للمهاجرين في اليمن، ومعالجة الأسباب الجذرية التي تدفعهم إلى خوض هذه الرحلات الخطرة، والعمل بشكل جماعي من أجل تقديم دعم أكثر أمانًا وإنسانية.

منظمة الهجرة الدولية اليمن جيبوتي