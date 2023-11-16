بنتيجة 8-1.. منتخب قطر يقسو على أفغانستان بتصفيات مونديال 2026

قسى منتخب قطر على نظيره الأفغاني بنتيجة 8-1، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

جاءت أهداف المنتخب القطري عن طريق المعز علي، الذي سجل 4 أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق 15، 26، 33، و45+3، وهدف لكل من حسن الهيدوس في الدقيقة 11 ومصطفى مشعل في الدقيقة 18 وأحمد علاء الدين في الدقيقة 55، وتميم منصور في الدقيقة 90+4.

وسجل أمير الدين شريفي، هدف منتخب أفغانستان الوحيد في اللقاء في الدقيقة 13، قبل أن يحصل زميله فارزاد عطايا على البطاقة الحمراء في الدقيقة 90+5.

بهذا الفوز، اعتلى منتخب قطر، صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 برصيد 3 نقاط.

تضم المجموعة الأولى، منتخبات الهند والكويت وأفغانستان رفقة منتخب قطر، الذي يقود فنيًا، البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر.