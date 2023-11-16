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الخميس 16 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد الفوز على جيبوتي بسداسية.. موعد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
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يستعد منتخب مصر لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026، التي افتتح منتخب مصر مشواره فيها الليلة بفوز كبير على جيبوتي ضمن المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026.
حقق منتخب مصر فوزا كبيرا بنتيجة 6-0 على منتخب جيبوتي في اللقاء الذي جمع المنتخبين الليلة على ملعب ستاد القاهرة، في لقاء الجولة الأولى للمجموعة الأولى بتصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.
سجل سداسية مصر النجم محمد صلاح 4 أهداف “سوبر هاتريك” ومصطفى محمد ومحمود تريزيجية .

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره سيراليون في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب صامويل دي كانيون في دولة ليبيريا بالجولة الثانية من التصفيات.
واختار منتخب سيراليون مواجهة منتخب مصر في ليبيريا؛ وذلك بسبب عدم وجود ملاعب معتمدة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف في دولة سيراليون.
ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، برصيد 3 نقاط بعد الفوز على جيبوتي .
وينص نظام تصفيات بطولة كأس العالم على تأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات التسعة في التصفيات بشكل مباشر إلى مونديال 2026، فيما يتأهل أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني لخوض ملحق عالمي مع منتخبات من قارات أخرى ليتأهل منه منتخب واحد إلى المونديال.

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