عمر جابر جاهز للقاء الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفيدرالية الأفريقية

تأكدت جاهزية عمر جابر لاعب الزمالك، لمواجهة الفريق أمام أبوسليم الليبي يوم 26 نوفمبر الجاري في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية .

وتماثل جابر من إصابة العضلة الضامة على أن يشارك غدا الجمعة في تدريبات الفريق الأبيض .

يستأنف فريق الكرة الأول بالزمالك، غدا الجمعة، تدريباته استعدادا للقاء أبوسليم الليبي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفريق أبوسليم الليبي على ملعب برج العرب بالإسكندرية بحضور جماهيري، يوم 26 نوفمبر الجاري في تمام السادسة مساء .

كان الزمالك قد عين معتمد جمال مدربا عاما مؤقتا خلفا للمدرب خوان كارلوس أوسوريو الذى رحل لسوء النتائج، وذلك لحين التعاقد مع مدرب أجنبي سوبر .