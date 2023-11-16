جامعة أسيوط تشهد فعاليات الجولة الثانية من منافسات (الحلم الأخضر)

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ شهدت الجامعة، اليوم الخميس ؛ انطلاق منافسات الجولة الثانية؛ لمسابقات دوري الحلم الأخضر البيئي (دور الــ ١٢)، والتي ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضمن فعاليات شهر نوفمبر للمناخ، وذلك بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب، والإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة، والممتدة أعمالها في الفترة من 13 إلي 23 من نوفمبر الجاري.

أكد الدكتور المنشاوى؛ حرص إدارة الجامعة على تشجيع طلابها؛ للمشاركة بفعالية في الأنشطة المختلفة؛ لتحقيق رسالتها الساعية إلى توجيه ما تقدمه من خدمات تعليمية، ومجتمعية؛ لصالح خدمة المجتمع، والبيئة، مشيداً بالجهود المبذولة من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب؛ بمختلف الكليات؛ لرفع الوعي البيئي، وتعميق انتماء الطلاب لمجتمع الجامعة، والوطن.

تأتي مسابقات الدوري البيئي، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محمد مصطفى حمد المنسق العام للدوري البيئي، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

بدأت فعاليات الجولة الثانىة؛ بمشاركة الطلاب في دور (12)، في المسابقات الفنية، والثقافية، والرياضية، وتضمنت المسابقة الثقافية؛ عدداً من الأسئلة التي تقيس معرفة الطلاب المشاركين بمختلف الموضوعات البيئية، ومشكلاتها، وكيفية وضع حلول ابتكارية لها، وشملت المسابقة الرياضية؛ التنافس في رياضتيّ تنس الطاولة، وكرة السرعة، أما المسابقة الفنية فقد تضمنت تقديم بعض اللوحات الفنية المتعلقة بالبيئة؛ باستخدام الأقلام الرصاص.

ضم دور (12)، فرق كليات: التربية الرياضية (الكواكب)، جامعة أسيوط الأهلية (الجبال)، الآداب (النيازك)، فريق جامعة أسيوط (الشمس)، التربية (الهلال)، العلوم (الربيع)، التربية للطفولة المبكرة (النجوم)، جامعة بدر (الصحراء)، الخدمة الاجتماعية (الأشجار)، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية (اللوتس)، الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية (أمواج البحر)، والفنون الجميلة (الشتاء).

تكونت لجان التحكيم في المسابقات الثلاثة من: الدكتور رجب الكحلاوي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منال عبد الله الأستاذة بكلية الطب البيطري، والدكتور حسن عبد الصبور الوكيل السابق لكلية الطب البيطري بالجامعة، والدكتور محمد حسين مهران المدرس بمعهد الأورام، والدكتور عماد شعبان الأستاذ بكلية التربية الرياضية، والدكتورة إيناس ضاحي الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية، والمشرف الفني للدوري البيئي، والدكتورة نجلاء بدوي المدرس بكلية الفنون الجميلة، والدكتور هيثم عز العرب المدرس بكلية التربية النوعية، والدكتور محمد سمير متناوي المدرس المساعد بكلية التربية النوعية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير رعاية الشباب، والأستاذ أحمد المنصوري مدير وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.

جدير بالذكر، أنه تم إطلاق فاعليات اليوم الأول للدورى البيئي، يوم الإثنين الموافق 13 من نوفمبر الجاري، وتسابق خلاله (20) فريقاً، صعد منهم (12) فريقاً، تمت المنافسة بينهم اليوم في؛ المجالات الثقافية، والفنية، والرياضية؛ استعداداً لدور (8)، المقرر انعقاده يوم الإثنين المقبل.