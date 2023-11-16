القاصد يعلن توصيات الملتقى العلمي للصناعات والابتكارات بجامعة المنوفية

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أن الملتقى العلمي الذي عقد بالجامعة تحت عنوان "ملتقى البحث العلمي والصناعة شراكة من أجل المستقبل 2023" ، قد خرج بالعديد من التوصيات الهامة .

وأشار القاصد إلي أن الملتقي اوصي بضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة والمساهمة في إيجاد حلول علمية وفنية لمشكلات الصناعة الفعلية عن طريق البحوث العلمية التطبيقية وتنفيذها علي أرض الواقع بالتعاون مع القطاع الصناعي .

مضيفا أن الملتقي اوصي أيضا بتقليل الفجوة بين البحث العلمي وتطوير وتحديث الصناعة و عمل بروتوكولات تعاون مفعلة بين الجامعة ممثلة في مكتب الإبتكار البحثي والجهات الصناعية بمختلف التخصصات .

إلي جانب قيام الجامعات بتقديم الاستشارات اللازمة للقطاعات المعنية لحل مشاكل الصناعة ،و تدريب الطلاب والباحثين بالقطاع الصناعي وأيضا قيام الجامعة بتوفير التدريب المطلوب للجهات الصناعية وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي للقطاع الصناعي والزراعي .

وقال رئيس الجامعة أن جلسات الملتقي اوصت بعمل مشاريع مشتركة ممولة سواء من الداخل او الخارج للإرتقاء بالصناعات المختلفة ،و تشجيع الإبتكار والتطوير في الجامعة واحتضان الأبحاث والافكار الابتكارية، إلي جانب تشجيع إنشاء شركات start up بالجامعة لتطبيق نتائج البحوث العلمية في الصناعة.

كما اوصي بضرورة وضع خطة إستراتيجية كاملة للربط بين الصناعة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا .

وأوضح أنه تم تنظيم معرضا للابتكارات العلمية علي هامش الملتقى تضمن عرض عددا كبيرا من المشروعات في مجالات الصناعة التكنولوجية وصناعة الدواء والزراعة والصناعات الحرفية والتراثية.

وأضاف رئيس الجامعة ان الملتقي تناول خلال جلساته العلمية والحوارية تعظيم دور القطاع الحكومى فى الصناعة التكامل بين معايير الممارسات الصناعية الجيدة والمنتجات البيولوجية .

والقي الملتقي الضوء علي كيفية تمويل المشروعات البحثية و تبني المشروعات الهندسية في الحاضر و النظرة المستقبلية لصناعة المشاريع .

إلي جانب دور الصناعة في دعم البحث العلمي ودور المراكز البحثية في الجامعات في دعم الصناعة .

كما عرض من خلال الملتقي دور أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في أحداث التنمية التكنولوجية والاقتصاد المعرفي بالمجتمع المصري..

نظم الملتقي مكتب الإبتكار والبحث العلمي بالجامعة ، بحضور كوكبة من خبراء الصناعة والبحث العلمي ، في ضوء سعي جامعة المنوفية إلي تنفيذ محاور رؤية مصر 2030 والإرتقاء بالصناعة المصرية.