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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان يكشف ما ينتظر إسرائيل بعد عدوانها على غزة

الدكتور هيثم أبوسعيد،
الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان
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قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنّ هناك مساحة كبيرة لإدانة ما يحدث في قطاع غزة، مؤكدًا أن حجم الأحداث في غزة غير مقبول ولا يمكن لأحد أن يقبل هذه الأنواع من الجرائم.

وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المحاسبة قادمة وهي بحاجة إلى الآلية ونحن نعمل مع كل الجهات من أجل أن تبدأ العملية حتى لو كانت على النقطة الثالثة من جدول الجنائية الدولية، وأعتقد بأنه هي البوصلة التي ستكون اليوم المحور من أجل انطلاق القضاء الجنائي الدولي فيما يخص بما حدث في غزة.

وأكد أننا نعمل مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، كما نعمل على تنفيذ آليات لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية والتحقيق في جرائم الحرب بقطاع غزة.

الدكتور هيثم أبوسعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان قطاع غزة