تصفيات كأس العالم 2026.. تريزيجيه يضيف الهدف السادس لمنتخب مصر في مرمى جيبوتي

عزز محمود حسن تريزيجيه، تقدم منتخب مصر بالهدف السادس في مرمى منتخب جيبوتي، في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة بالجولة الأولى من تصفيات كأس العالم.

جاء هدف محمود تريزيجيه في الدقيقة 89، بعدما وقع محمد صلاح على 4 أهداف في الدقائق 17 و22 و47 و69 ومصطفى محمد الهدف الخامس في الدقيقة 74.

ويخوض منتخب مصر تصفيات مونديال 2026 ضمن المجموعة الأولى التي تضم رفقة الفراعنة منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

جاء تشكيل المنتخب الوطني كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: مرموش - محمد صلاح - مصطفي محمد.

ويجلس على دكة البدلاء : محمد صبحي - أحمد الشناوي - محمود حسن تريزيجيه - محمد حمدي - محمد شريف - حمدي فتحي - علي جبر - طارق حامد - محمد هاني - إمام عاشور - مصطفي فتحي - حسين الشحات.

ويستضيف منتخب مصر نظيره جيبوتي على استاد القاهرة في تمام السادسة مساء اليوم الخميس بالجولة الأولى من تصفيات كأس العالم.

وشهد تشكيل منتخب جيبوتي الأساسي تواجد 8 لاعبين من فريق أرتا سولار الذي واجه الزمالك في دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل جيبوتي كالتالي:

حراسة المرمى: سولايت لويما

خط الدفاع: علي فارادا - فؤاد موسى - يابيه سعيد - وارساما إبراهيم

خط الوسط: وارساما حسن - عبد الله حمزة - دواليه محمود

خط الهجوم: جابرييل دادزي - صامويل أكينبينو - مهدي عبدي.