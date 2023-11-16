مجلس الأمن الروسي يحذر من خطورة انتشار أوبئة جديدة

حذر أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، من خطر ظهور وانتشار أوبئة وجائحات جديدة، فضلا عن ظهور تهديدات بيولوجية إضافية بسبب تصرفات واشنطن.

جاء ذلك خلال افتتاح اجتماع حول الوضع في المنطقة الفيدرالية المركزية، اقترح باتروشيف مناقشة التدابير الإضافية لضمان السلامة البيولوجية.

وقال باتروشيف، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، اليوم /الخميس/، "ترتبط أهمية مسألة ضمان السلامة البيولوجية في الظروف الحديثة بالمخاطر والتهديدات المحتملة الناجمة في المقام الأول عن الأنشطة العسكرية البيولوجية للولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك على أراضي أوكرانيا، وكذلك الظهورات الكثيرة للعوامل البيولوجية الداخلية والخارجية الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور أمراض وأوبئة جائحات جديدة لم تكن معروفة من قبل".