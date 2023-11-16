"المتحدة للخدمات الإعلامية": نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة المتحدة ستمنح 100 دقيقة إعلانية مجانا لكل مرشح رئاسي من أجل المساواة بين جميع المرشحين.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن القرار جاء من أجل دعم حق المواطن في المعرفة، لأن المواطن يجب أن يعرف جميع المرشحين، وللتأكيد على أن الإعلام على مسافة واحدة من جميع المرشحين.



وأشار إلى أن الشركة المتحدة تلقت الشكر من جميع المرشحين تقريبا في الانتخابات الرئاسية، متابعا: "في أي حملة انتخابية رئاسية قادمة سيكون في دعم لجميع المرشحين بالتساوي".



ولفت إلى أن الشركة المتحدة أعدت خطة كبيرة من أجل تغطية متميزة للانتخابات الرئاسية المقبلة، منوها بأن التواجد الإعلامي سيكون بجميع المحافظات لنقل الصورة للمواطن.



وتابع: "هناك تعاون كبير بين قطاع الاخبار والصحافة والتليفزيون، وهيكون في مراسلين في كل حتة وتغطية مميزة بإذن الله".



وفي حالة وجود شكوى من التغطية الإعلامية للانتخابات، قال: "هنعمل خط مخصوص للشكاوى، والناس تقدر تبعت عليه أي ملاحظة".

