الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدا من النقابة العامة للعاملين بالسياحة

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفد النقابة العامة للعاملين بالسياحة، برئاسة محسن محمد رئيس النقابة.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفِي إطار اللقاء رحب المستشار بالوفد والزيارة.

وقال فوزي أن المرشح الرئاسي حقق العديد من الانجازات التي أنعكست بشكل إيجابي على السياحة أولها تحقيق الأمن والأمان الذي تعتبر عنصرًا مهمًا من عناصر الجذب السياحي الذي عانى كثيرًا منذ عام 2011 وأزدادت معاناته في ظروف جائحة كورونا لكن الأرقام والاحصائيات أن عام 2022 كان أعلى إيراد سياحي لمصر في تريخها وهذا يحسب للقيادة السياسية، كما أهتم المرشح الرئاسي أيضًا بالعاملين في مجال السياحة، إذ قدم دعما غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة، وقام بعمل أول منظومة لمد الحماية الاجتماعية لهم ولحفظ حقهم فى حياة كريمة والحصول على معاشات وتأمينات، كما أولى اهتماما بالغا بقطاع السياحة لما له من أثر إيجابي في الدخل القومي المصري، واهتم بتطوير البنية التحتية، فضلا عن توفير المرافق والخدمات، وإقامة المشروعات في كل محافظات الجمهورية.



ومن جانبه ثمن وفد النقابة الانجازات التي حققتها القيادة السياسية في مجال السياحة على وجه الخصوص رغم التحديات التي واجهتها السياحة، حيث أن التطور الذي شهدته الطرق في مصر كان له عظيم الأثر في قطاع السياحة فضلا عن توفير الأمن والاستقرار، كما تم تخصيص صندوق طواريء للعاملين في قطاع السياحة، فضلا عن أن القطاع شهد ازدهارا واسعا، وارتفعت نسبة الاشغال في الفنادق بشكل كبير في عام 2022، مشيرين إلى ان النقابة تقوم بحملات توعوية للعاملين في القطاع للمشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية.