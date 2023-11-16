تصفيات كأس العالم 2026.. منتخب العراق يكتسح إندونيسيا بخماسية

اكتسح منتخب العراق، نظيره الإندونيسي بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد البصرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

واستهل المنتخب العراقي مشواره بتصفيات مونديال 2026، بفوز كبير على منتخب إندونيسيا، بحضور رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال في مدرجات ملعب المباراة.

افتتح بشار رسن التهديف لصالح أسود الرافدين في الدقيقة 20، وأحرز جوردي أمات لاعب منتخب إندونيسيا هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35.

وقلص شايني باتيناما، النتيجة للمنتخب الإندونيسي بهدف في الدقيقة 45+3، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب العراق بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، أضاف أسامة رشيد الهدف الثالث في الدقيقة 60، ثم عزز يوسف الأمين تقدم منتخب بلاده بهدف رابع في الدقيقة 81، واختتم علي الحمادي الخماسية بهدف في الدقيقة 88 من زمن اللقاء.

وبهذا الفوز، تصدر منتخب العراق جدول ترتيب المجموعة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع منتخب فيتنام صاحب المركز الثاني، بينما جاء منتخب الفلبين ثالثًا بلا نقاط، فيما تذيل منتخب إندونسيسيا الترتيب بلا نقاط أيضًا.