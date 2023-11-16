وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب: موعدنا مع صناعة التاريخ بدعم الرئيس السيسي

قال اللواء أحمد يحيي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بالغربية: اليوم موعدنا مع صناعة التاريخ وعندما دعونا السيسي لبي النداء ليكون الرئيس ربان السفينة ليصلح مافسد وحرك ما سكن وطاف مصر من اقصاها لأقصاها وصنع مجدا وجمهورية جديدة ولابد أن نرد العطاء بالعطاء لأننا كلنا جنود هذا الوطن.

وتابع: حين تذكر مصر يقترن ذلك بالسيسي، كلنا رجل واحد وكلنا خلف السيسي الراقي عذب اللسان، فمعا لاستكمال الطريق، نعم لمن حمى الحدود وقاد معركة الوجود.

جاء ذلك، بفعاليات مؤتمر حزب حماة الوطن، بأرض الكوتة بمدخل قرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا فى محافظة الغربية، تحت شعار "مشينا فى طريق هنكمله"؛ وذلك لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي المرشح الرئاسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة جديدة.

وتحت رعاية الفريق جلال هريدى رئيس حزب حماة الوطن، وبحضور اللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية الأسبق ومساعد رئيس الحزب لامانات وسط الدلتا؛ والوزير الأسبق طاهر أبوزيد ؛ والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ؛ والنائبة ميرفت الكيان مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ واللواء أحمد يحيي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأمين الحزب بالغربية؛ والمهندس أسامة الجزار أمين الحزب بمركز طنطا؛ ولفيف من النواب المحافظة وأهالى ومواطنى محافظة الغربية.

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