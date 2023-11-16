أمين حزب حماة الوطن بطنطا: نعلن دعمنا المطلق للرئيس السيسي

بدأ أسامة الجزار أمين مركز طنطا لحزب حماة الوطن فى محافظة الغربية كلمته بالوقوف دقيقة حداد على شهداء مصر وغزة، ثم قال: "نحن نجتمع اليوم على حب الوطن، لنعلن للعالم أننا على قلب رجل واحد مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يقف دفاعا عن الأمة العربية كلها، وليس مصر وحدها، ويتحمل ما لا يتحمله بشر، وسط كل هذه الظروف والأزمات."

جاء ذلك، بفعاليات مؤتمر حزب حماة الوطن، بأرض الكوتة بمدخل قرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا فى محافظة الغربية، تحت شعار "مشينا فى طريق هنكمله"؛ وذلك لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي المرشح الرئاسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة جديدة.

وتحت رعاية الفريق جلال هريدى رئيس حزب حماة الوطن، وبحضور اللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية الأسبق ومساعد رئيس الحزب لامانات وسط الدلتا؛ والوزير الأسبق طاهر أبوزيد؛ والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق؛ والنائبة ميرفت الكيان مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ واللواء أحمد يحيي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأمين الحزب بالغربية؛ والمهندس أسامة الجزار أمين الحزب بمركز طنطا؛ولفيف من النواب المحافظة وأهالى ومواطنى محافظة الغربية.



وأضاف، أن مصر كانت ومازالت صخرة تتحطم عليها أحلام الأعداء ولذلك سخر الله رجلا صدق ماعاهد الله عليه ووجدنا فيه الحصن القويم والركن الرشيد، ولذلك نعلن دعمنا المطلق للرئيس السيسي ونجاح الجيش والشعب يتمثل في الوقوف على قلب رجل واحد، ونحن نثق في وطنية السيسي ورؤيته المستنيرة، والاستحقاق الانتخابي تكليف لحماية الوطن ولن نكتم الشهادة او نتخاذل عن الحضور.

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