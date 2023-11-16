دعمًا للرئيس السيسي.. انطلاق فعاليات المؤتمر الجماهيري لحزب حماة الوطن بطنطا

انطلقت مساء اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر حزب حماة الوطن، بأرض الكوتة بمدخل قرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا فى محافظة الغربية، تحت شعار "مشينا فى طريق هنكمله"؛ وذلك لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي المرشح الرئاسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة جديدة.

جاء ذلك تحت رعاية الفريق جلال هريدى رئيس حزب حماة الوطن، وبحضور اللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية الأسبق ومساعد رئيس الحزب لامانات وسط الدلتا؛ والوزير الأسبق طاهر أبوزيد ؛ والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق؛ والنائبة ميرفت الكيان مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ واللواء أحمد يحيي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأمين الحزب بالغربية؛ والمهندس أسامة الجزار أمين الحزب بمركز طنطا؛ولفيف من النواب المحافظة وأهالى ومواطنى محافظة الغربية.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية؛ ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم؛ ويعقبه كلمات لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة جديدة بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

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