تصفيات مونديال 2026.. الجماهير تهتف للاعبي منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي

تفاعلت جماهير منتخب مصر المتواجدة في ستاد القاهرة الدولي، مع لاعبي المنتخب عقب نزولهم إلى أرضية الملعب لإجراء عملية الإحماء قبل مواجهة جيبوتي مساء اليوم الخميس، ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتواجدت الجماهير بأعداد كبير في استاد القاهرة لدعم ومساندة الفراعنة في بداسة حلم المونديال والتأهل إلى كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بجوار كلًا من بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي.



وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: مروان عطية، محمد النني، أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد صبحي – أحمد الشناوي – محمود تريزيجيه – محمد حمدي – محمد شريف – حمدي فتحي – علي جبر – طارق حامد – إمام عاشور – محمد هاني – مصطفى فتحي – حسين الشحات

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية الحصول على حقوق البث التلفزيوني لمباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم داخل وخارج ملعبه، سيتم نقل المباريات على شاشات قنوات "أون تايم سبورتس"، وكذلك الحصول على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية في باقي مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات، وذلك بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين "أورا ديفلوبرز إيجيبت، والبنك الأهلي المصرى، واتصالات مصر".