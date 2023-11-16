"القاهرة الإخبارية": إطلاق 3 صواريخ من الجنوب اللبناني تجاه شمال إسرائيل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بإطلاق ثلاثة صواريخ من الجنوب اللبناني تجاه شمال إسرائيل.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي وقصفت مدفعيته، صباح اليوم الخميس، عدة بلدات جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الرسمية اللبنانية بأن طائرات الاحتلال أغارت على جبل اللبونة ومحيط الناقور جنوب لبنان، كما قصفت مدفعيته محيط بلدات عيتا الشعب، والناقورة، وعلما الشعب، وجبل اللبونة في القطاع الغربي.

وتصاعدت الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، الذي شهد تصعيدًا ملحوظًا للقصف المتبادل بين الطرفين، واتساعًا في رقعته.