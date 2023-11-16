تصفيات كأس العالم 2026.. تشكيل منتخب السعودية لمواجهة باكستان

أعلن الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة باكستان، خلال المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب السعودية، اليوم الخميس، نظيره الباكستاني على ملعب نادي الفتح، في اللقاء الذي ينطلق في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويفقد المنتخب السعودي اليوم، خدمات القائد سالم الدوسري بعد استبعاده من معسكر الأخضر بقرار من المدرب مانشيني، بعدما أثبتت الفحوصات تعرض نجم الهلال لإصابتين في الركبة والكاحل.

ويقع منتخب السعودية في المجموعة السابعة من مجموعات تصفيات كأس العالم 2026، رفقة منتخبات، باكستان، الأردن، وطاجيكستان.

تشكيل منتخب السعودية

حراسة المرمى: محمد المعيوف

خط الدفاع: حسان التمبكتي - عون السلولي - علي البليهي

خط الوسط: سعود عبدالحميد - فيصل الغامدي - مختار علي - عباس الحسن - معاذ فقيهي

وفي الهجوم: صالح الشهري - محمد مران.