ads
الخميس 16 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن العام يواصل ضبط أخطر التشكيلات العصابية بالمحافظات

المتهمين
المتهمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكن قطاع الأمن العام  في اطارمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات بمشاركة عدد من مديريات الأمن من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن الجيزة
ضبط (عامل، سائق) لقيامهما بسرقة (12 شاشة كمبيوتر) من داخل إحدى الجهات الحكومية بدائرة مركز شرطة أطفيح، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات. 

مديرية أمن البحيرة

ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة مواتير المياه بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبحوزتهم (فرد محلى وطلقتين – 2 سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (8 وقائع) بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات. 

مديرية أمن الوادى الجديد 
ضبط (عاطلين - مقيمان بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا) لقيامهما بسرقة (رأسى ماشية "أبقار" بإستخدام سيارة كانت بحوزتهما) من إحدى الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة الداخلة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأرشدا عن المسروقات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجيزة شاشة كمبيوتر البحيرة مديرية أمن الوادي الجديد ضبط العناصر الإجرامية السرقات