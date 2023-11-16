الأمن العام يواصل ضبط أخطر التشكيلات العصابية بالمحافظات

تمكن قطاع الأمن العام في اطارمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات بمشاركة عدد من مديريات الأمن من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



مديرية أمن الجيزة

ضبط (عامل، سائق) لقيامهما بسرقة (12 شاشة كمبيوتر) من داخل إحدى الجهات الحكومية بدائرة مركز شرطة أطفيح، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات.

مديرية أمن البحيرة

ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة مواتير المياه بأسلوب "المغافلة" بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبحوزتهم (فرد محلى وطلقتين – 2 سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (8 وقائع) بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات.

مديرية أمن الوادى الجديد

ضبط (عاطلين - مقيمان بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا) لقيامهما بسرقة (رأسى ماشية "أبقار" بإستخدام سيارة كانت بحوزتهما) من إحدى الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة الداخلة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأرشدا عن المسروقات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.