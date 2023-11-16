تراجع أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 2670 جنيها

تراجع سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بمقدار 25 جنيها في محلات الصاغة ليشمل التراجع معظم الأعيرة الذهبية بالمقارنة بما كان عليه سعر المعدن الأصفر أمس الأربعاء.

سجل سعر عيار 21 حوالي 2670 جنيها للبيع و2700 جنيه للشراء، وعيار 24 نحو 3051 جنيها للبيع و3086 جنيها للشراء.

فى حين وصل سعر عيار 18 نحو 2289 جنيها للبيع و2314 جنيها للشراء، وعيار 14 نحو 1780 جنيها للبيع و1800 جنيه للشراء.

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 21.36 ألف جنيه للبيع و21.6 ألف جنيه للشراء، وكيلو الذهب نحو 3.051 مليون جنيه للبيع و3.085 مليون جنيه للشراء، فيما سجل سعر أوقية الذهب نحو94.9 الف جنيه للبيع و95.966 ألف جنيه للشراء.