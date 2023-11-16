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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة الرياضة تستقبل الوفد الروسي المشارك في منتدى الشباب المصري الروسي

الوفد الروسي
الوفد الروسي
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي عن وصول الفوج الأول من الوفد الروسي للمشاركة في منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الرابعة، والذي تنفذه الإدارة المركزية لتنمية الشباب (الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية)، بالتنسيق مع مكتب مساعد ومعاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، ووحدة السياسات وتطوير الأعمال، ووزارة الخارجية، والوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب، وذلك خلال الفترة من (١٦-٢٣) نوفمبر الجاري، استكمالًا لعام التبادل الإنساني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وكان في استقبال الوفد بمطار القاهرة الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، علاء الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة.

ويأتي تنظيم منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الرابعة بعد النجاحات التي حققها المنتدى في نسخه الثلاث الماضية والتي أقيمت النسخة الأولى منه في روسيا الاتحادية ٢٠٢١، والمنتدى الثاني أقيم في مصر ٢٠٢١ والثالث الذي أقيم في روسيا الإتحادية ٢٠٢٢،  وطرحت وزارة الشباب والرياضة المصرية موضوعًا لمنتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الرابعة تحت عنوان "الشباب.. والاقتصاد الأزرق".

ويهدف المنتدى في نسخته الرابعة إلى دعم عام التبادل الانساني المصري الروسي من خلال الشباب، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الإقتصاد الأزرق بين الشباب المصري والروسي، وتهيئة المناخ لتطوير مشاريع وبرامج مشتركة بين الشباب المصري والروسي، وضع مقترحات لمواصلة تطوير التعاون الشبابي بين مصر وروسيا.

ومن المقرر أن يقوم الوفد الروسي بزيارة العديد من المعالم السياحية بمصر ضمن فعاليات المنتدي ومنها زيارة الأهرامات ومحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى عقد العديد من ورش العمل بجامعة الجلالة.

منتدى الشباب المصري الروسي وزارة الرياضة وزارة الشباب والرياضة اشرف صبحي احمد محمدي