وزير الشباب يتوجه إلى كندا لحضور اجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

غادر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى كندا لحضور اجتماعات مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA)، التي ستعقد في مدينة مونتريال الكندية خلال الفترة من 17 إلى ١٨ نوفمبر الحالي.

ويتمثل دور وزير الشباب والرياضة كعضو في مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA).

جدير بالذكر أنه تم تجديد الثقة في الدكتور أشرف صبحي للمرة الثانية، ما يؤكد تقدير المنظمة وثقة الدول الأعضاء في قيادته ومساهمته الفعّالة في جهود مكافحة المنشطات في المجال الرياضي.

وبجانب حضوره لاجتماعات مجلس إدارة WADA، سيجري الوزير زيارة إلى جامعة أوتاوا الكندية. و من المتوقع أن تكون الزيارة فرصة لتعزيز التعاون الرياضي والشبابي بين مصر وكندا، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات متعددة.

تتناول اجتماعات المكتب التنفيذي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات العديد من الملفات الهامة. ومن بين هذه الملفات، قياس مؤشرات الأداء الرئيسية وتقييم الإنجازات المحققة على صعيد مكافحة المنشطات في مختلف دول العالم. كما ستتم مناقشة مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بالرياضيين وبعض الاتحادات الرياضية في بعض الدول.

تعكس مشاركة وزير الشباب والرياضة في هذه الاجتماعات التزام الوزارة بمكافحة المنشطات ودعمها للقضايا المتعلقة بنزاهة الرياضة. ومن المتوقع أن تسهم مشاركته في هذه الاجتماعات في تعزيز التعاون الدولي وتحسين جهود الحد من استخدام المنشطات غير المشروعة في المجال الرياضي..