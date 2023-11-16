تصفيات كأس العالم 2026.. تعرف على تشكيل جيبوتي أمام مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب جيبوتي التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة منتخب مصر في افتتاح منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

ويستضيف منتخب مصر نظيره جيبوتي على استاد القاهرة في تمام السادسة مساء اليوم الخميس بالجولة الأولى من تصفيات كأس العالم.

وشهد تشكيل منتخب جيبوتي الأساسي تواجد 8 لاعبين من فريق أرتا سولار الذي واجه الزمالك في دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل جيبوتي كالتالي:

حراسة المرمى: سولايت لويما

خط الدفاع: علي فارادا - فؤاد موسى - يابيه سعيد - وارساما إبراهيم

خط الوسط: وارساما حسن - عبد الله حمزة - دواليه محمود

خط الهجوم: جابرييل دادزي - صامويل أكينبينو - مهدي عبدي.



تقام مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم كالتالي:

الجولة الأولى: مصر وجيبوتي داخل الأرض يوم 16 نوفمبر 2023.

الجولة الثانية: سيراليون ومصر خارج الأرض 19نوفمبر 2023.

الجولة الثالثة: مصر وبوركينا فاسو داخل الأرض من 3 الى 11 يونيو 2024.

الجولة الرابعة: غينيا ومصر خارج الأرض من 3 الى 11 يونيو 2024.

الجولة الخامسة: إثيوبيا ومصر خارج الأرض من 17 – 25 مارس 2025.

الجولة السادسة: مصر وسيراليون داخل الأرض من 17 – 25 مارس 2025.

الجولة السابعة: مصر وإثيوبيا داخل الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولة الثامنة: بوركينا ومصر خارج الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولة التاسعة: جيبوتي ومصر خارج الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

الجولة العاشرة: مصر وغينيا داخل الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025