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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تصفيات كأس العالم 2026.. تعرف على تشكيل جيبوتي أمام مصر

منتخب جيبوتي
منتخب جيبوتي
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أعلن الجهاز الفني لمنتخب جيبوتي التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة منتخب مصر في افتتاح منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .
ويستضيف منتخب مصر نظيره جيبوتي على استاد القاهرة في تمام السادسة مساء اليوم الخميس بالجولة الأولى من تصفيات كأس العالم.
وشهد تشكيل منتخب جيبوتي الأساسي تواجد 8 لاعبين من فريق أرتا سولار الذي واجه الزمالك في دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وجاء تشكيل جيبوتي كالتالي:
حراسة المرمى: سولايت لويما
خط الدفاع: علي فارادا - فؤاد موسى - يابيه سعيد - وارساما إبراهيم
خط الوسط: وارساما حسن - عبد الله حمزة - دواليه محمود
خط الهجوم: جابرييل دادزي - صامويل أكينبينو - مهدي عبدي.
 

تقام مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم كالتالي:
الجولة الأولى: مصر وجيبوتي داخل الأرض يوم 16 نوفمبر 2023.
الجولة الثانية: سيراليون ومصر خارج الأرض 19نوفمبر 2023.
الجولة الثالثة: مصر وبوركينا فاسو داخل الأرض من 3 الى 11 يونيو 2024.
الجولة الرابعة: غينيا ومصر خارج الأرض من 3 الى 11 يونيو 2024.
الجولة الخامسة: إثيوبيا ومصر خارج الأرض من 17 – 25 مارس 2025.
الجولة السادسة: مصر وسيراليون داخل الأرض من 17 – 25 مارس 2025.
الجولة السابعة: مصر وإثيوبيا داخل الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.
الجولة الثامنة: بوركينا ومصر خارج الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.
الجولة التاسعة: جيبوتي ومصر خارج الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.
الجولة العاشرة: مصر وغينيا داخل الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025

منتخب جيبوتي مواجهة منتخب مصر كأس العالم 2026