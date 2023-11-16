غدًا.. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا للقاء أبوسليم الليبي بالكونفيدرالية

يستأنف فريق الكرة الأول بالزمالك، غدا الجمعة، تدريباته وذلك استعدادا للقاء أبوسليم الليبي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفريق أبوسليم الليبي على ملعب برج العرب بالإسكندرية بحضور جماهيري، يوم 26 نوفمبر الجاري في تمام السادسة مساء .

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال،اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الخميس لتجنب تعرضهم للارهاق .

كان الزمالك قد عين معتمد جمال مدربا عاما مؤقتا خلفا للمدرب خوان كارلوس أوسوريو الذى رحل لسوء النتائج، وذلك لحين التعاقد مع مدرب أجنبي سوبر .

وتوج الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسخة 2019 على حساب فريق نهضة بركان المغربي وذلك مع المدرب السويسري للزمالك انذاك كريستيان جروس .