مصادر من مجمع الشفاء: جنود الاحتلال يقتحمون أقسام المستشفى ويطلقون النار بكثافة

كشفت مصادر من مجمع الشفاء بغزة عن أن مئات من جنود الاحتلال يقتحمون أقسام المستشفى المختلفة ويطلقون النار بكثافة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها.

وكان الدكتور محمد زقوت مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، اليوم الخميس، قال إن الاتصال مع مجمع الشفاء الطبي مقطوع تمامًا منذ ليل الأربعاء.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا؛ بأن الاتصالات في مجمع الشفاء انقطعت بعد ورود أخبار عن اقتحام الاحتلال أقسام المستشفى.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أعلنت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، انسحبت من داخل مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بعد اقتحامه منذ فجر اليوم، فيما أبقت على حصاره.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مراسلها المحاصر داخل مجمع الشفاء، إن قوات الاحتلال انسحبت بشكل كامل من داخل كافة مباني المستشفى وساحاته، فيما مازالت تحاصره عبر الدبابات، والقناصة المنتشرة على المباني المحيطة به، إضافة إلى الطائرات المسيرة التي تحلق فوقه بشكل دائم.