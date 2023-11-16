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الخميس 16 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تصفيات كأس العالم 2026.. صلاح ومصطفى محمد يقودان هجوم منتخب مصر أمام جيبوتي

منتخب مصر
منتخب مصر
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أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل المنتخب الوطنى لمواجهة نظيره جيبوتي، وذلك بعد قليل على ملعب استاد القاهرة"، ضمن منافسات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦. 

وجاء تشكيل المتخب كالتالى:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: عمر كمال - أحمد سامي  - محمد عبد المنعم  - أحمد فتوح 
خط الوسط: مروان عطية - محمد النني  - أحمد سيد زيزو
خط الهجوم: مرموش  - محمد صلاح  - مصطفي محمد.
ويجلس على دكة البدلاء : محمد صبحي - أحمد الشناوي - محمود حسن تريزيجيه  - محمد حمدي - محمد شريف - حمدي فتحي - علي جبر - طارق حامد - محمد هاني - إمام عاشور  - مصطفي فتحي - حسين الشحات.

البرتغالي روي فيتوريا منتخب مص المنتخب الوطني جيبوتي للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦