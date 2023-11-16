"مستقبل وطن" بالوادي الجديد ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الإنتخابات الرئاسية 2024، بالصالة المغطاة بمدينة الخارجة، وسط حشد كبير من مواطني المحافظة، وبحضور أعضاء هيئة مكتب المحافظة والتنظيمات الحزبية بالاقسام والوحدات الحزبية.

حضر المؤتمر عدد كبير من قيادات المجتمع المدني، والأحزاب وجموع من المواطنين من كافة قرى ومراكز المحافظة يحملون اللافتات المؤيدة والأعلام وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين وقوفهم ودعمهم الكامل للرئيس السيسي.

بدأت فعاليات المؤتمر الحاشد بالسلام الجمهوري، تبعه القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة، عقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي نفذته أمانة إعلام المحافظة، استعرض أهم الإنجازات التي تحققت في الوادي الجديد خلال 9 سنوات مضت.

تناول جمال آدم، أمين الحزب بالمحافظة، في حديثه إنجازات الحزب بالمحافظة، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال 10 سنوات غير مسبوقة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي هو الأجدر والأكفاً لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة لإستكمال مسيرة الإنجازات .

فيما أكد الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، دعم القيادة السياسية في موقفها تجاه غزة، ودعم الرئيس لتطوير الخطاب الديني، لافتاً إلى أن اللحظة الراهنة تستلزم التفاف الجميع حول القيادة السياسية خلال الفترة القادمة ودعمها بكل قوة لإستكمال مسيرة التنمية والإستقرار.

كما تناول القس شنودة صهيون كاهن كنيسة العذراء نيابه عن الأنبا أرسنيوس راعي كنيسة السيدة العذراء بالوادي الجديد والواحات، في حديثه أهم إنجازات الرئيس ودعمه في مواقفه الخارجية والداخلية، مؤكدًا تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية القادمة لإستكمال مسيرة التنمية والتقدم، مشيدا بجهوده في تحقيق التقدم والإستقرار في مصر.

من ناحيتها، أكدت النائبة رغده نجاتي عضو مجلس النواب، أمينة المرأة بالوادي الجديد، خلال المؤتمر حصول المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي على حقوقها كاملة، مطالبة الجميع بالمشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية.