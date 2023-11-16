النادي الأكثر تطورًا في أفريقيا.. بيراميدز يحتل المركز الرابع فى ترتيب "أوبتا"

كشف موقع "Opta Analyst" الأشهر عالميًا في الإحصائيات عن ترتيب أفضل 10 أندية داخل قارة إفريقيا، من حيث الأداء المُقدم في الملعب والنتائج والألقاب المُحققة.

تصدر نادي صن داونز القائمة عن أفضل أندية إفريقيا في الوقت الحالي، بعد ما احتل المركز 100 على مستوى العالم في تصنيف موقع "Opta" بجانب حصوله على تقييم نسبته 81.4%.

بينما احتل نادي بيراميدز المركز الرابع في تصنيف الموقع، بعد ما وصفه الموقع بأنه النادي الأكثر تطورًا في السنوات الأخيرة، واحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري آخر موسمين ووصل لنهائي الكونفدرالية ونصف النهائي في أكثر من مرة.

فيما لم يتضمن تصنيف العشر الأوائل من مصر سوى بيراميدز والنادي الأهلي الذي احتل وصافة الترتيب الأفريقي والمركز 167 عالميا.

وجاء تصنيف أفضل 10 أندية إفريقية بحسب تصنيف "Opta" كالتالي:

1- صن داونز - مركز 100 عالميًا - تقييم 81.4%

2- الأهلي - 167 عالميًا - تقييم 78.9%

3- الوداد المغربي - 208 عالميًا - تقييم 77.6%

4- بيراميدز - 249 عالميًا - تقييم 76.6%

5- الرجاء المغربي - 260 عالميًا - تقييم 76.5%

6- الجيش الملكي المغربي - 305 عالميًا - تقييم 75.8%

7- الفتح الرباطي المغربي - 326 عالميًا - تقييم 75.4%

8- يانج أفريكانز - 348 عالميًا - تقييم 74.9%.

9- سيمبا التنزاني - 353 عالميًا - تقييم 74.9%.

10- النجم الساحلي - 412 عالميًا - تقييم 74.2%.