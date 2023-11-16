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الخميس 16 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز يتعادل مع إنبي وديا استعدادا لمواجهة مازيمبي بدوري الأبطال.. صور

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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انتهت المباراة الودية التي جمعت بين بيراميدز وإنبي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد بتروسبورت في إطار تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

تقدم إنبي بهدف في الشوط الأول عن طريق مروان داوود من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يدرك بيراميدز التعادل في الشوط الثاني عن طريق سيف جعفر بعد متابعة من تصويبة رائعة لأوجو صامويل ارتطمت بالقائم.

خاض بيراميدز المباراة بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد فتحي - يوسف أسامة - كريم حافظ

خط الوسط: محمود أوكا - سيف جعفر - أحمد توفيق - صامويل أوجو - رضا بوبو

خط الهجوم: دودو الجباس

وشارك في الشوط الثاني الحارس أحمد ميهوب وعبد الله السعيد وكريم الطيب ومحمد الشيبي وعبد الرحمن صميدة.

ويستعد بيراميدز لبدء مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ومواجهة مازيمبي الكونغولي يوم ٢٤ نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.

بيراميدز إنبي استاد بتروسبورت فترة التوقف الدولي دوري أبطال أفريقيا