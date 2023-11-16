"القائد الذي صنع التاريخ" ندوة بالأرشيف والمكتبة الوطنية بالإمارات.. صور

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإمارات العربية المتحدة ندوة بعنوان "القائد الذي صنع التاريخ" وفيها تأمل المشاركون بالكلمة والقصيدة إنجازات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- الذي صنع التاريخ، وعلى يديه انحسرت الصحراء وامتد اللون الأخضر، وقد أكدت رؤاه بُعد نظره؛ إذ لا تزال دولة الإمارات تهتدي بها وهي تواصل بناء حضارتها.

في مقدمة الندوة قال محمد إسماعيل عبدالله الذي أدار الندوة، وهو محاضر في الأرشيف والمكتبة الوطنية: يسعدنا أن تتزامن ندوتنا هذه مع أيام الإمارات المشهودة، التي نفخر ونعتز بها، ففي شهر نوفمبر نحتفي بيوم العلم ويوم الشهيد، وفي مطلع ديسمبر نحتفل باليوم الوطني الثالث والخمسين.

بدأت الندوة بحديث الدكتور محمد القدسي الذي بدأ مشواره في تلفزيون أبوظبي في مايو 1969 مذيعاً ومترجماً للأخبار، ومن منهل الشيخ زايد العذب أثرى تجربته في الإعلام والحياة، حيث استعرض بكلماته المعبرة التي تفيض من ذاكرة وقادة احتفظت بتفاصيل الماضي، الذي قضى منه 34 عاماً إعلامياً مرافقاً للمؤسس والباني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- وعن تلك المرحلة يقول القدسي: لقد تعلمت كثيراً من الشيخ زايد الذي كان يتمتع برؤاه الواضحة، ولم يدخر جهداً في سبيل وطنه وشعبه.

ويتذكر القدسي أول لقاء مع الشيخ زايد، فيقول: كنا ننتظر في الخارج مع المصور حين وصل الحكام صباحاً وكان آخرهم الشيخ زايد، وقد بادرني بالسؤال ماذا تفعل؟ فأجبته: أنتظر في الخارج حتى تنتهي الجلسة السرية. قال «لا.. هذه الجلسة ليست سرية.. هذا حديث في الاتحاد، ادخل اجلس واسمع واكتب.. أنت إعلامي». وكان هذا أول درس بالإعلام خلال لقائي الأول بالشيخ زايد إذ دخلت بالفعل واستمعت وكتبت وأخذت فكرة كاملة عما دار في الاجتماع الذي افتتحه الشيخ خالد بن محمد القاسمي -رحمه الله- وكان حاكماً للشارقة حينذاك، وكانت البسمة تعلو وجه الشيخ زايد وهو يستمع لكلمة الشيخ خالد: إننا أسرة واحدة قوية وكبيرة، نمتلك اقتصاداً وبترولاً وكوادر متعلمة ويمكننا أن ننشئ دولة قوية، وبعد هذا اليوم، بدأت مرافقتي للشيخ زايد في كل مكان داخل الدولة وخارجها.

وتحدث القدسي عن الثاني من ديسمبر 1971 وتفاصيل رفع العلم وقيام الاتحاد، والاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاتحاد في الجميرا، وعن كلمة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم مرحباً بالحكام والضيوف، وقد ألقاها بالإنابة عنه ابنه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والجلسة المغلقة التي تبعت ذلك وما صدر عنها من قرارات.

ويستذكر القدسي أنه في يوم الخامس من نوفمبر 1975، وبعد عشاء إعلامي في قصر البحر مع الشيخ زايد، بادر أحد الإعلاميين بسؤاله: صاحب السمو، كيف يمكن تعزيز العمل الاتحادي أكثر فأكثر؟ فأجاب الشيخ زايد: كنت أتمنى أن أرى الإمارات تذوب ذوباناً وليس كيانات مستقلة. وكان يقف معنا -حينذاك- الإعلامي سعيد عمارة مدير إذاعة الشارقة الذي أبلغ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة بما دار من حديث، وفي اليوم التالي، فوجئ الجميع -ومنهم الشيخ زايد- أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي يعلن إلغاء كافة الدوائر المحلية ودمجها بالوزارات الاتحادية ويعلن إنزال علم الشارقة ليبقى علم الدولة فقط.

وفي اليوم الذي يليه انطلقت برفقة الشيخ زايد والشيخ مبارك بن محمد ومعالي أحمد خليفة السويدي، وعلي الشرفا مدير الديوان آنذاك نحو الشارقة حيث استقبل الوفد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وبعد جلسة قصيرة، توجه إلى إذاعة الشارقة، وتم عقد مؤتمر صحفي، تحدث فيه الشيخ سلطان عن هذه المبادرة، وأثناء مغادرة إذاعة الشارقة، سأل أحد الإعلاميين الشيخ زايد عن رأيه بالمبادرة ليرد بإيجاز: أتمنى أن تحذو باقي الإمارات حذو الشارقة.

كان ذلك في 7 نوفمبر 1975 وبعدها بأسبوع يوم 15 نوفمبر، التقى أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، ومن جملة ما اتفقوا عليه كان إنزال علم كل إمارة وإبقاء علم الاتحاد خفاقاً في سماء الإمارات.

وفي الجزء الثاني من الندوة شارك الأديب والشاعر الدكتور طلال الجنيبي بقصائده التي تغنى بها في حب الإمارات وبعظمة قادتها، فبدأ بقصيدة "الإمارات في القلب"، ومنها:

أمن تذكر أرض عشقها بدمي/ أسلمت نفسي لذكرى لامست شجني

هل لي بذكرى ما يعادلها/ ما لا يرام بهذا الكون من ثمن

تلك الإمارات نبع الخير مذ وجدت/ يا ترب عزتها من منشأ حسن

ويتغنى الشاعر في قصيدته هذه بحب كل إمارة وبجمالها. وفي قصيدته "زايد الخير" يقول:

الشعر أنت وأنت الحرف والكلم/ يا من يحرر ما لا يتقن القلم

في حب زايد لا قولٌ يصادفنا/ يوفي محبة من تاقت له القمم

في فضل زايد تسمو كل مكرمة/ فالذكر يعلو وتعلو حوله الهمم

وقرأ الشاعر الدكتور طلال الجنيبي على الحضور، قصائد وطنية تتغنى قوافيها بقصة الاتحاد، وبالقادة الذين صنعوه وحافظوا عليه، وبحب دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة

وفي ختام الندوة كرم الأرشيف والمكتبة الوطنية المشاركين فيها.

