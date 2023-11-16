استياء في الزمالك من مدرب المنتخب بسبب "شيكابالا"

سيطرت حالة من الغضب على إدارة الزمالك ونجم الفريق شيكابالا بسبب عدم ضمه لقائمة المنتخب الوطني الأول لخوض مباراتي جيبوتي مساء اليوم، وسيراليون الأحد المقبل، في تصفيات كأس العالم .

وجاء غضب إدارة الأبيض والفهد الأسمر، تجاه المدرب روي فيتوريا بسبب تجاهله للمستوى المميز الذى قدمه شيكابالا مع الفريق الأبيض مؤخرا محليا وفي كأس الكونفيدرالية الإفريقية .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفريق أبوسليم الليبي على ملعب برج العرب بالإسكندرية بحضور جماهيري، يوم 26 نوفمبر الجاري في تمام السادسة مساء .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الخميس لتجنب تعرضهم للارهاق .

كان الزمالك قد قام بتعيين معتمد جمال مدربا عاما مؤقتا خلفا للمدرب خوان كارلوس أوسوريو الذى رحل لسوء النتائج، وذلك لحين التعاقد مع مدرب أجنبي سوبر .

وتوج الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسخة 2019 على حساب فريق نهضة بركان المغربي وذلك مع المدرب السويسري للزمالك انذاك كريستيان جروس .