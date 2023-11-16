بصبغة فلسطينية.. عودة مهرجان الجونة السينمائي في منتصف ديسمبر

يعود مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة من جديد، وأكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن الفترة الحالية تشهد سرية تامة من استعدادات دورة المهرجان.

وكتب الناقد الفني طارق الشناوي عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: "مهرجان الجونة السينمائي، يتم حاليًا في سرية الإعداد للدورة السادسة، ستختفي المظاهر الاحتفالية وستقدم تظاهرة للسينما الفلسطينية وغالبا تختصر فعاليات المهرجان الي نحو خمسة أيام بدلًا من ثمانية، الموعد المقترح منتصف ديسمبر القادم".

وتابع: "وهذا هو الموقف الإيجابي الذي يجب أن تلعبه كل الأنشطة الثقافية في الوطن العربي الإلغاء تحت شعار التعاطف أراه يعبر عن موقف سلبي ومن خلال المهرجانات يصل صوت الحق الفلسطيني للعالم والضيوف الأجانب سيلعبون دور في ايصال الرسالة وفضح المذابح الاسرائيلية في غزة، أتمنى أن تنجح خطة القائمين عن المهرجان ويعلو صوت الحق الفلسطيني من الجونة".

وفي هذا السياق مهرجان الجونة السينمائي كان من المقرر إقامته يوم 13 أكتوبر حتى 20 من نفس الشهر، ولكن تم تأجيله أكثر من مرة نظرًا لظروف القضية الفلسطينية.