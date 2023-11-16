الإحصاء: زيادة 2.8% في إجمالي طلاب التعليم قبل الجامعي في مصر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، بمناسبـة اليوم العالمي للطلاب الموافق 17 نوفمبر من كل عام، أنه بلغ إجمالي طلاب مراحل التعليم قبل الجامعي، 28 مليون طالب عام 2022/2023 مقابل 27.3 مليون طالب عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 2.8%.



وبلغ إجمالي طلاب مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي 1.4 مليون طالب عام 2022/2023 (1.2مليون طالب بالتعليم العام، 188.1 الف طالب بالتعليم الأزهري)، مقابل 1.3 مليون طالب عام 2021/2022 (1.2مليون طالب بالتعليم العام، 162.1 الف طالب بالتعليم الأزهري) بزيادة بلغت 92.8 ألف طالب وبنسبة زيادة 7 ٪.

كما بلغ إجمالي طلاب مرحلة التعليم الابتدائي 15.1 مليون طالب عام 2022/2023 (13.7 مليون طالب بالتعليم العام، 1.4 مليون طالب بالتعليم الأزهري)، مقابل 14.9 مليون طالب عام 2021/2022 (13.7 مليون طالب بالتعليم العام، 1.2 مليون طالب بالتعليم الأزهري) بزيادة بلــغت 209 ألف طالب وبنسبة زيادة 1.4٪.



وأشار الجهاز الي انه بلغ إجمالي طلاب مرحلة التعليم الإعدادي 6.5 مليون طالب عام 2022/2023 (6،0 ملــيون طالب بالتعليم العام، 505،2 الف طالب بالتعليــم الأزهري)، مقابل 6،3 مليون طالب عام 2021/2022 (منهم 5،8 ملــيون طالب بالتعليم العام، 442،2 الف طالب بالتعليــم الأزهري) بزيادة بلــغت 247 ألف طالب وبنسبة زيادة 3.9 ٪.



ولفت الجهاز الي انه بلــغ إجمالي الطلاب المقيـدين بالتعليم الثـانوي 2.5 مليون طالب (2.1 مليون طالب بالتعليم العــام، 402.2 ألف طــــالب بالتعليم الأزهري) خلال الــعام الدراســي 2022/2023، مقــابــل 2.4 مليون طــــالب (2.0 مليون طالب بالتعليم العام، 381.5 ألف طالب بالتعليم الأزهري) خـلال العام الدراسي 2021/2022 بزيادة بلــغت 136.5 ألف طالب وبنسبة زيادة 5.7٪.

كما بلغت نسبة الطلاب المقيدين بالــمدارس الحكومية 83 ٪، بالمدارس الخاصة 17٪ خـلال العام الدراسي 2022/2023، مقابل 84.2٪ بالمدارس الحكومية، 15.8 ٪ بالمدارس الخاصة خــلال العام الدراسي 2021/2022.



فى حين بلغ إجمالي الطـلاب المقيدين بالتعليم الثانوي الفني 2.3 مليون طـالب خلال العام الدراسي 2022/2023، مقـابل 2.2 مليون طالب خــلال العـــام الــــدراسي 2021/ 2022 بــــزيادة بلــغت 59.6 ألــف طــالب وبنسبة زيادة 2.7٪. و46.9٪ نسـبة الطــــلاب المقـيـدين بالتعليـم الصناعي، 41.1٪ بالتـعليم التجاري والفندقي، 12٪ بالتعليم الزراعي خلال العام الدراسي 2022/2023من إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم الفني.