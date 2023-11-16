الأمن يضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة في القليوبية والشرقية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق

محافظتى ( القليوبية- الشرقية ).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:

مديرية أمن القليوبية

ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزتهما (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 1 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 1 كيلو جرام لمخدر الشادو – كمية لمخدر الآيس "الشابو"- بندقية خرطوش- فرد خرطوش وعدد من الطلقات- سيارة- 3 ميزان حساس- مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهما الإجرامى").

مديرية أمن الشرقية

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية

وبحوزته (12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,280,000) جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.