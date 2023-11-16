خلال 24 ساعة.. رادارات المرور ترصد 14399 مخالفة تجاوز السرعة المقررة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 61088 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

14399 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(310) مخالفة السير بدون تراخيص.

(139) مخالفة دراجة نارية .

(1376) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(15) مخالفة موقف عشوائى.

(11) مخالفة شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.