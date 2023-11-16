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الخميس 16 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. رادارات المرور ترصد 14399 مخالفة تجاوز السرعة المقررة

14399 مخالفة تجاوز
14399 مخالفة تجاوز السرعة المقررة
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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 61088 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
14399 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (310) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (139) مخالفة دراجة نارية .
(1376) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 (15) مخالفة موقف عشوائى.
 (11) مخالفة شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

مخالفة مرورية مخالفة تجاوز السرعة المقررة قانون ولوائح المرور