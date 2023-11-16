الأمن العام يضبط هاربا من حكم بالإعدام في قضية قتل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الامن العام جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية في نفس السياق تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديريتى أمن "البحيرة – الأقصر" من ضبط (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة) لكونه محكوم عليه غيابياً بالإعدام فى قضية (قتل عمد).

كما أمكن ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر) لكونه محكوم عليه فى قضية "مخدرات" بالسجن المؤبد .

وضبط (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر) لكونه محكوم عليه فى (20 حكم بتهم " تبديد" بإجمالى حبس 3 سنوات و4 شهور.

كما تم ضبط (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر) لكونه محكوم عليه فى (36 حكم بتهم " تبديد" بإجمالى حبس 4 سنوات.

وبمواجهتهم أقروا بصحة الأحكام الصادرة ضدهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

