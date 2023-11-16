بمناسبة اليوم العالمي للطلاب.. الإحصاء: 7,5% زيادة في أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي عام 2022/2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للطلاب حيث أعلن الاتحاد العالمي للطلاب يوم 17 نوفمبر يوماً عالمياً يحتفل به الطلاب سنوياً في مؤسساتهم التعليمية بمختلف أنحاء العالم تخليداً لذكرى نضالهم ضد الاحتلال النازي الألماني بعد إغلاقه لكافة المعاهد ومؤسسات التعليم العالي إثر مقتل أحد الطلاب بمدينة براغ (عاصمة تشيكوسلوفاكيا سابقاً).

وأوضح الجهاز، أن معدل الالتحاق بالتعليم العالى بالعالم العربى بلغ 34٪، وفى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 41% وهو أقل كثيراً من أوروبا وآسيا الوسطى حيث بلغ معدل الالتحـاق بالتعلــيم العالى بها 79٪. (البنك الدولى - 2022) .

ومن اهم المؤشرات بمصر ما يلى: بيانات أولية، انه بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم العالي 3.7 مليون طالب خلال العام الدراسي 2022/2023 مقابل 3.5 مليون طالب خلال العام الدراسي 2021/2022 بزيادة بلغت 197.7 ألف طالب وبنسبة زيادة 7,5 ٪.

كما بلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهرية 66.5٪ ، بالجامعات الخاصة والأهلية 8٪ ، والمعاهد العليا الخاصة 17.9 ٪، والأكاديميـات 1٪، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية - خاصة) 5٬4٪ ، والمعاهد المتنوعة 1٬2٪ خلال العام الدراسي 2022/2023.

وأشار الجهاز إلى أنه بلغ الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهر 2.5 مليون طالب، وكانت أكبر نسبة للطلاب المقيدين بجامعة الأزهر حيث بلغت 340 ألف طالب بنسبة 9,13٪ من إجمالي أعداد طلاب الجامعات الحكومية والأزهر، يليها جامعة عين شمس بعـدد 199.4ألف طالب بنسبـــة 8٬1٪ من إجمالي أعداد طلاب الجامعات الحكومية والازهرية خلال العام الدراسي 2022/2023.

كما بلغ عدد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة والأهلية 296.9 ألف طالب، وكانت أكبر نسبة للطلاب المقيدين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بواقع 27 ألف طالـب بنسبة 9٬1٪ من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة والأهلية، يليهـا جامعة 6 أكتوبر بعدد 6,24 ألف طالب بنسبـة 8.3٪ من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الدراسي 2022/2023.

وبلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد العليا الخاصة 660.6 ألف طالب خلال العام الدراسي 2022 / 2023 مقابل 571.2 ألف طالب خلال الــعام الـــدراسي 2021/2022 بزيــادة بــلغت 89٬4 ألف طالب وبنسبة زيادة 15.7٪.

كما بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة 8,198 ألف طالب خلال العام الدراسي 2022/2023مـقابل 181٬4ألف طالب خلال الــعام الـــدراسي 2021/2022. بزيــادة بــلغت 17٬4 ألف طالب وبنسبة زيادة 9٬6٪.

وبلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنيـة الحكـومية 96٬9٪، في حين بلغت هذه النسبة بالمعـاهد الفنية الخاصــة 3٬1 ٪، خلال العام الدراسي 2022/2023 من اجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية.