ads
الخميس 16 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

صور.. تفاصيل ضبط 300 طربة حشيش بالإسكندرية

ضبط 300 طربة حشيش
ضبط 300 طربة حشيش بالاسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم من ضبط 300 طربة لمخدر الحشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية، قدرت قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه.

في نفس السياق رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") يقومان بالإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية ، وبحوزتهما (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام -  مبالغ مالية)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامى.
 هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,100,000 مليون جنيه تقريباً).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إدراكاً من  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

ضبط 300 طربة حشيش بالاسكندرية

حشيش
حشيش
ضبط 300 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية 2 مليون جنيه وزارة الداخلية