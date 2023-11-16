صور.. تفاصيل ضبط 300 طربة حشيش بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم من ضبط 300 طربة لمخدر الحشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية، قدرت قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه.

في نفس السياق رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") يقومان بالإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية ، وبحوزتهما (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام - مبالغ مالية)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامى.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,100,000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

ضبط 300 طربة حشيش بالاسكندرية