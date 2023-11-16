معلمو إهناسيا ببني سويف يعلنون دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسى في الترشح لفترة رئاسية جديدة

نظمت نقابة المعلمين بمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف برئاسة محمود فهيم نقيب معلمي إهناسيا ، اليوم، بالتعاون مع إدارة إهناسيا التعليمية، مؤتمرا عام للمعلمين بإهناسيا، لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح لفترة رئاسية جديدة، ضمن سلسلة مؤتمرات أطلقتها النقابة لتأييد الرئيس السيسي، وتعريف المعلمين بحقوقهم السياسية والدستورية وحثهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، رافعين شعار استكمال بناء الجمهورية الجديدة، واستمرار عجلة التنمية والحفاظ على مكتسبات الدولة واستقرارها.

جاء ذلك بمشاركة مصطفى الديب نقيب المعلمين بالمحافظة،وخالد عبد العظيم وكيل إدارة إهناسيا التعليمية، القمص بطرس جيد راعي دير مارجرجس بسدمنت الجبل،احمد صابر حسانين امين عام اللجنة النقابية باهناسيا،احمد محمد على امين الصندوق،وجموع من المعلمين .

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة، وعرض لإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وفي بداية كلمته رحب محمود فهيم نقيب معلمي إهناسيا بالحضور، مؤكدا أن الوقت قد حان لرد الجميل للرئيس السيسي، معلنا تأييده للمرشح عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا أن الجميع يتطلع ويسعى إلى استمرار الاستقرار، ودعم جهود التنمية في كل القطاعات، ومنها جهود كبيرة في التعليم العالي لتوفير فرص لجميع الطلاب لدراسة ما يتمنوه.

وفى كلمته أكد مصطفى الديب نقيب المعلمين، ضرورة التكاتف والوقوف خلف الرئيس السيسي، مشيرا أنه من وقف ضد كل العالم ليحمي أرض مصر بسيناء، مطالبا بدعم الرئيس بحشود أمام الصناديق يوم الانتخابات، مؤكدا على أن جموع المعلمين يقفون صفا واحدا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي ليستكمل مسيرة العطاء والإنجاز والبناء في ظل الاستقرار والأمان الذى تنعم به مصر في عهد الرئيس السيسي.

وأكد القمص بطرس جيد راعي دير ماري جرجس بسدمنت الجبل، أن الانتماء للوطن ولمصر قبل كل شيء ،موجها رسالة للحضور بضرورة النزول والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية كحق دستوري أصيل،مؤكدا على دعم الكنيسة للرئيس السيسي في الإنتخابات الرئاسية.

وقال لابد من دعم الرئيس بالخروج إلى لجان الانتخابات تأكيد للموافقة على قرارات الرئيس وجهوده في عمليات التنمية.

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