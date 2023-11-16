حبس سيدة وزوجها لسرقتهما سيارة ومساومة قائدها بالمقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بحبس سيدة وزوجها، لاتهامهم بسرقة سيارة احد الاشخاص، ومساومته لاحقًا علي استرجاعها مقابل مبلغ مالي، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطهم الاجرامي، والإستعلام عن اوراق ملكية السيارة، وتسليمها لصاحبها.

وتمكنت الأجهزة الامنية، بمديرية أمن القاهرة، منضبط إحدى السيدات وزوجها، بدائرة قسم شرطة المقطم لقيامهما بالإستيلاء على سيارة ملك أحد الأشخاص ومساومته على إسترجاعها.

وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والسيارة واتهمهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.