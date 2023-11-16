حبس عصابة سرقة المقابر بالدرب الأحمر

أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، بحبس تشكيل عصابي لسرقة أبواب المقابر، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحري حول نشاطهم الإجرامي.

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أبواب المقابر بالدرب الأحمر.

تعود البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، حال استقلالهما تروسيكل "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما ومُحمل عليه (باب حديدى) لقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر بأسلوب "الخلع" وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما 6 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة الأبواب المستولى عليها بمخزن كائن بمحل سكن أحدهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.