تفاصيل معرض الكاريكاتير "غزة فى قلوبنا" بمشاركة 50 فنانا

كشف فنان الكاريكاتير فوزي مرسى، منظم معرض "غزة فى قلوبنا" عن فكرة المعرض جاءت منذ بداية العدوان الإسرائيلى على غزة، وأراد فناني كاريكاتير الجمعية المصرية للكاريكاتير التعبير عن مشاعرهم، فقررنا مشاركة جمعية محبى الفنون الجميلة برئاسة الدكتور أحمد نوار، وفناني الدول العربية المتعاطفين مع القضية لتنظيم المعرض.

وقال "مرسى" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن المعرض استغرق أسبوع لتنظيمه، وعلى الرغم من الاقبال الكبير على المشاركة الا انه تم قبول اعمال 50 فنانًا فقط، نظرًا لصغر مساحة قاعة العرض بجمعية محبى الفنون الجميلة.

وأضاف رسام الكاريكاتير، أن بعض اللوحات الفنية تناولت شخصية "نتنياهو"، وصورته بأنه مجرم حرب، وهناك أعمال أخرى تناولت جرائم جيش الاحتلال ضد الصحفيين والإعلاميين ، وهناك أعمال ايضا تناولت جرائم وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة "فيس بوك"، و صورت قمعه لحرية الرأى لرواد المنصة.

وأكد منظم المعرض ان الهدف من معرض "غزة فى قلوبنا" هو التعبير عن مشاعر فنانى الكاريكاتير تجاه القضية الفلسطينية وجرائم الإبادة الجماعية التى تحدث فى قطاع غزة.

وأوضح ان المعرض تلقى ردود أفعال إيجابية، حيث اثنى أحمد عوض ممثل السفارة الفلسطينية فى القاهرة، وناجى الناجى المستشار الثقافى للسفارة على المعرض، خلال حضورهم فعاليات افتتاحه.

وأشار "مرسى" إلى اهتمام وسائل الاعلام المختلفة بتغطية معرض "غزة فى قلوبنا"، حيث قام وفد من مركز تطوير الطلاب الوافدين والاجانب بالأزهر الشريف بزيارة المعرض.

ممثلى السفارة الفلسطينية فى القاهرة

وفد مركزالطلاب الوافدين بالازهر