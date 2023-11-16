اليابان تقص شريط تصفيات أسيا المؤهلة لمونديال 2026 بخماسية أمام ميانمار

سحق فريق اليابان، نظيره ميانمار، بخماسية أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب "باناسونيك سويتا"، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأسيويه المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاءت الخماسية النظيفة للمنتخب اليابانى عن طريق اللاعب أياسي يويدا فى الدقائق الـ 11، و 45 و 50، و دايتشي كامادا فى الدقيقة الـ 28، وفى الدقيقة الـ 86 سجل ريتسو دوان الهدف الخامس.

بهذا الفوز أحرز المنتخب اليابانى أول ثلاث نقاط فى بداية مشواره مع التصفيات الأسيويه المؤهلة لكأس العالم 2026، عن المجموعة الثانية التى تضم كلا من سوريا وكوريا الشمالية و ميانمار.