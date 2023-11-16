رئيس الغرفة التجارية يفتتح الأسبوع الاقتصادي لدول حوض البحر المتوسط

افتتح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، الأسبوع الاقتصادي لدول حوض البحر المتوسط النسخة السابعة عشر المنعقد في مدينة برشلونة بأسبانيا بصفته رئيس اتحاد غرف البحر المتوسط.

وجاء ذلك ضمن الوفد المشارك من الغرفة التجارية والذي ضم كل من المهندس شريف الجزيري عضو مجلس إدارة غرفة الاسكندرية ورئيس لجنة البيئة باتحاد غرف البحر المتوسط الدكتور كرم كردي عضو مجلس إدارة غرفة الاسكندرية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد صقر نائب رئيس غرفة الاسكندرية والدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق غرفة الاسكندرية وريم صيام رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بغرفة الاسكندرية وعضو الاتحاد العالمي للغرف التجارية والتي أدارت جلسة حوار في اجتماع لجنة سيدات أعمال دول البحر المتوسط تحت عنوان التنسيق والتعاون المستدام بين رائدات الأعمال.