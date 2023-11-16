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الخميس 16 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أستراليا تبدأ أول خطواتها نحو كأس العالم 2026 بسباعية نظيفة أمام بنجلادش

منتخب استراليا
منتخب استراليا
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سحق منتخب أستراليا، نظيره بنجلادش، بسبعة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب "ميلبورن المستطيل "، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأسيويه المؤهلة لكأس العالم 2026.
وجاءت السباعية للمنتخب الأسترالي عن طريق اللاعب هاري سوتار فى الدقيقة الـ 4، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب براندون بوريلو فى الدقيقة الـ 20، بينما سجل ميتشيل دوك ثنائية فى الدقيقة الـ 37 و 40، وفى الدقائق الـ 48، 70، 84 سجل جيمي ماكلارين ثلاثية "هاتريك"، وسجل كيانو باكوس هدف فى الدقيقة الـ 55 من عمر اللقاء.
بهذا الفوز أحرز المنتخب الأسترالي أول ثلاث نقاط في بداية مشواره مع التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، عن المجموعة التاسعة التي تضم كلا من فلسطين، لبنان وبنغلادش.

أستراليا التصفيات الأسيويه المؤهلة لكأس العالم 2026 بنغلادش منتخب أستراليا